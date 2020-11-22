Четыре гола Холанда принесли дортмундской "Боруссии" победу над "Гертой" в игре бундеслиги

ТАСС, 22 ноября. Дортмундская "Боруссия" на выезде разгромила берлинскую "Герту" в матче восьмого тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счетом 5:2.

В составе победителей четыре гола на свой счет записал Эрлинг Холанд (47, 49, 62 и 70-я минуты), еще один мяч забил Рафаэл Геррейру (70). У проигравших дублем отметился Матеус Кунья (33, 79 - с пенальти). На 85-й минуте Холанд был заменен на Юссуфу Мукоко, который стал самым молодым игроком, вышедшим на поле в матче бундеслиги. Он дебютировал в чемпионате в возрасте 16 лет и одного дня.

Холанд вышел на второе место в списке бомбардиров немецкого первенства, в его активе десять голов, лидирует форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский (11).

"Боруссия" вышла на второе место в турнирной таблице, набрав 18 очков. Подопечные Люсьена Фавра отстают от "Баварии" на один балл. "Герта" располагается на 13-й строчке, имея в активе 7 очков. В следующем туре дортмундский клуб 28 ноября на своем поле сыграет с "Кёльном", команда из Берлина днем позднее на выезде встретится с леверкузенским "Байером".