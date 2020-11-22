{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Германии

Четыре гола Холанда принесли дортмундской "Боруссии" победу над "Гертой" в игре бундеслиги

Встреча завершилась со счетом 5:2
Марко Ройс и Эрлинг Холанд EPA-EFE/CLEMENS BILAN
Описание
Марко Ройс и Эрлинг Холанд
© EPA-EFE/CLEMENS BILAN

ТАСС, 22 ноября. Дортмундская "Боруссия" на выезде разгромила берлинскую "Герту" в матче восьмого тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счетом 5:2.

На эту тему
"Бавария" прервала 10-матчевую победную серию, сыграв вничью с "Вердером" в чемпионате

В составе победителей четыре гола на свой счет записал Эрлинг Холанд (47, 49, 62 и 70-я минуты), еще один мяч забил Рафаэл Геррейру (70). У проигравших дублем отметился Матеус Кунья (33, 79 - с пенальти). На 85-й минуте Холанд был заменен на Юссуфу Мукоко, который стал самым молодым игроком, вышедшим на поле в матче бундеслиги. Он дебютировал в чемпионате в возрасте 16 лет и одного дня.

Холанд вышел на второе место в списке бомбардиров немецкого первенства, в его активе десять голов, лидирует форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский (11).

"Боруссия" вышла на второе место в турнирной таблице, набрав 18 очков. Подопечные Люсьена Фавра отстают от "Баварии" на один балл. "Герта" располагается на 13-й строчке, имея в активе 7 очков. В следующем туре дортмундский клуб 28 ноября на своем поле сыграет с "Кёльном", команда из Берлина днем позднее на выезде встретится с леверкузенским "Байером".

Итоговый турнир ATP
Медведев рассказал, за счет чего сумел обыграть Надаля в полуфинале Итогового турнира ATP
Российский теннисист отметил, что вовремя ускорил темп игры
Читать полностью