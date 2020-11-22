"Атлетико" впервые с 2010 года обыграл "Барселону" в домашнем матче чемпионата Испании

ТАСС, 22 ноября. Мадридский "Атлетико" победил дома "Барселону" со счетом 1:0 в матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде.

Единственный гол забил в компенсированное к первому тайму время Янник Феррейра-Карраско. Он отличился после ошибки на выходе вратаря гостей Марка-Андре тер Штегена.

"Атлетико" не мог обыграть каталонцев в домашнем матче чемпионата с 14 февраля 2010 года (2:1). С тех пор мадридский клуб побеждал "Барселону" на своем поле дважды - оба раза в Лиге чемпионов. В домашних матчах национального первенства против "Барселоны" "Атлетико" за 10 лет потерпел семь поражений и трижды сыграл вничью.

Этот матч с учетом товарищеских игр стал 800-м (742 официальные, 58 - товарищеские) для нападающего каталонцев Лионеля Месси. В них он забил 678 голов и отдал 283 результативные передачи.