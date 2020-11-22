Медведев впервые победил Надаля и сыграет в финале Итогового турнира АТР

24-летний россиянин победил со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3. Медведев впервые вышел победителем в противостоянии с испанцем, Надаль побеждал трижды. В прошлом году он обыграл россиянина в финале турнира серии "Мастерс" в Канаде, затем победил в пяти сетах в финале Открытого чемпионата США и оказался сильнее в матче группового этапа прошлого розыгрыша Итогового турнира.

За титул Медведев поспорит с австрийцем Домиником Тимом, который в полуфинале обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Для Медведева этот Итоговый турнир стал вторым, в прошлом сезоне он уступил во всех трех матчах и занял последнее, четвертое место в своей группе. В этом сезоне он выиграл все три встречи своей группы, одержав верх над Джоковичем, немцем Александром Зверевым и аргентинцем Диего Шварцманом.

Медведев занимает четвертую строчку мирового рейтинга и является обладателем восьми титулов АТР. Лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема для россиянина является выход в финал Открытого чемпионата США прошлого сезона.

Надалю 34 года, он располагается на второй строчке рейтинга АТР, завоевав 86 титулов под эгидой организации. Также испанец делит со швейцарцем Роджером Федерером первое место по количеству побед на турнирах серии Большого шлема (20).

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всего побеждал Федерер - шесть раз. Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году, который также выходил в финал в 2008 году. Помимо него за титул в 1997 году боролся Евгений Кафельников, но уступил в решающем матче американцу Питу Сампрасу. Действующим победителем является грек Стефанос Циципас.