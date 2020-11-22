Яромир Ягр посетит матч КХЛ между "Авангардом" и "Ак Барсом"

Матч будет посвящен 70-летию омского хоккея и пройдет на "ВТБ-Арене".

ТАСС, 22 ноября. Чешский нападающий Яромир Ягр станет почетным гостем матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между омским "Авангардом" и казанским "Ак Барсом", который состоится 23 ноября в Москве. Об этом сообщает пресс-служба омичей.

Тут @68Jagr передаёт привет Увидимся и правда совсем скоро — уже завтра на юбилейном матче! #Авангард70 pic.twitter.com/XgRLiuDq6z

Ягр выступал за "Авангард" в локаутном для Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезоне-2004/05, а также с 2008 по 2011 год. Он провел 221 матч за клуб, в которых набрал 217 очков (93 гола + 124 передачи).

Ягр с 1 921 очком занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ и третье - по заброшенным шайбам (766) и количеству матчей (1 733). Также он является самым результативным европейским хоккеистом в истории лиги. В составе "Питтсбурга" Ягр дважды выиграл Кубок Стэнли (1991, 1992). В НХЛ он также выступал за "Вашингтон", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Филадельфию", "Даллас", "Бостон", "Нью-Джерси", "Флориду" и "Калгари".

В составе сборной Чехии Ягр выигрывал Олимпийские игры (1998) и дважды становился чемпионом мира (2005, 2010). Он входит в число 29 игроков, которым удалось завоевать Кубок Стэнли, золото Олимпиады и чемпионата мира.

В настоящее время 48-летний хоккеист является игроком клуба второго дивизиона чемпионата Чехии "Кладно", владельцем которого он стал летом 2011 года.