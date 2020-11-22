Чесноков назвал залог побед Медведева на Итоговом турнире АТР

"Медведев больше чем обычно выходил к сетке и здорово этим пользовался, - сказал Чесноков. - Надаль обычно хорошо играет против "сеточников", он выбрал интересную тактику, срезав Дане под левую, но в какой-то момент у него произошел спад, чем Медведев воспользовался. Он хорошо передвигается, за счет этого и обыграл двух суперигроков на пути к финалу".

В финале Медведев сыграет с австрийцем Домиником Тимом. "В финале небольшие шансы у Тима, но играют все-таки люди, - отметил Чесноков. - Одна-две невынужденные ошибки могут перевернуть ход матча, тем более решающего. Уверен, что Тим тоже будет срезать Медведеву под левую, но, думаю, Даня будет к этому готов".

"Вчера было два марафонских полуфинала, все зависит от того, кто из финалистов лучше восстановится. Даня сухой, долговязый, с хорошей подачей, его плоские удары очень неприятны. Он забыл все прошлые невзгоды, неудачи, он марафонец, может сдюжить. Уверен в одном - будет хороший финал", - заключил Чесноков.

Финал между Медведевым и Тимом пройдет в воскресенье и начнется в 21:00 мск.