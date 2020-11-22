В "Аталанте" заявили, что Миранчук получит игровое время в ближайших матчах

ТАСС, 22 ноября. Руководство и тренерский штаб итальянского футбольного клуба доверяют российскому полузащитнику Алексею Миранчуку. Об этом сообщил генеральный директор клуба Умберто Марино, комментарий которого приводит портал Calcio News 24.

По его словам, 25-летний футболист получит игровое время в ближайших матчах, так как тренерский штаб во главе с Джанпьеро Гасперини рассчитывает на него. "Безусловно, тренер лучше знает динамику тренировок и игровых дней. У Миранчука будет время в следующих матчах, так как он пользуется доверием в клубе", - сказал Марино.

Генеральный директор также отметил, что клубу необходимо внимательно подходить к вопросу использования игроков, чтобы не подвергать их дополнительным нагрузкам из-за плотного графика.

Миранчук перешел в "Аталанту" 30 августа. В нынешнем сезоне он провел три матча за итальянский клуб (во всех выходя на замену), в которых отметился двумя забитыми голами.