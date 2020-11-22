Матч женской гандбольной Лиги чемпионов "Подравка" - ЦСКА перенесен из-за коронавируса

ТАСС, 22 ноября. Встреча группового этапа женской Лиги чемпионов по гандболу между российским ЦСКА и "Подравкой", которая должна была пройти 22 ноября в Хорватии, перенесена на более поздний срок из-за случаев заражения коронавирусом в хорватской команде. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Вечером 21 ноября у одного из игроков "Подравки" были диагностированы симптомы коронавирусной инфекции, тест, проведенный 22 ноября, подтвердил случай заражения. Министерство здравоохранения Хорватии вынесло вердикт, не позволяющий провести матч. Все остальные члены хорватской команды отправлены на двухнедельный карантин.

Встреча команд 24 октября в Москве также была перенесена из-за случаев заражения коронавирусом в хорватском клубе. Информация о датах проведения перенесенных игр станет известна позднее.

"Подравка" после шести матчей занимает шестое место в группе, набрав два очка. ЦСКА находится на третьем месте с 11 очками после семи проведенных встреч.