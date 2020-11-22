Корстин: УНИКС победил "Химки" за счет подборов и точности дальних бросков

МОСКВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты казанского УНИКСа обыграли "Химки" в Единой лиге ВТБ за счет преимущества на подборе и высокого процента попаданий трехочковых бросков. Такое мнение ТАСС высказала генеральный директор лиги Илона Корстин.

В воскресенье УНИКС на своей площадке обыграл "Химки" со счетом 83:76.

"Казанцы на протяжении полутора лет не могли выиграть у "Химок" в Единой лиге ВТБ - в общей сложности команды за это время встречались пять раз. Сегодня УНИКС прервал эту неудачную серию и вырвал победу у подмосковного клуба, - сказала Корстин. - Ключевым фактором стало преимущество на подборе и процент трехочковых бросков - в этих компонентах УНИКС был предпочтительнее".

Корстин отметила, что у "Химок" сейчас очень сложный календарь, прошедший матч стал для них третьим на неделе. "УНИКС был немного свежее, что и сказалось в концовке. Очень важные попадания на последних минутах у Павла Антипова - российский форвард играет важную роль в нападении казанцев", - добавила она.

У "Химок" же после победы над ЦСКА чувствуется небольшой спад, считает Корстин. "Алексей Швед и другие звезды не показывают той игры, которую от них ждут болельщики подмосковной команды. Перед перерывом на матчи сборных лишь петербургский "Зенит" идет в Единой лиге ВТБ без потерь, а у привычных лидеров и фаворитов, в число которых входят ЦСКА, "Химки", УНИКС и "Локо", уже по два поражения. Борьба только начинается", - заключила Корстин.