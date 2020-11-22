Евгения Медведева сообщила, что достаточно тяжело перенесла болезнь

21-летняя россиянка из-за проблем со здоровьем пропустила этап серии Гран-при в Москве, который завершился в субботу.

ТАСС, 22 ноября. Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что довольно тяжело перенесла заболевание. Об этом спортсменка написала в сторис в Instagram .

"Всем спасибо, что беспокоитесь о моем здоровье. У меня были осложнения из-за спины, также сильная простуда. Детали о простуде я бы хотела опустить, так как мне 21 год, я молодая, и говорить много о здоровье и болячках неправильно. Скажу только, что это достаточно тяжело", - написала Медведева.

"Но я уже иду на поправку, восстанавливаюсь более трех недель. Через несколько дней, надеюсь, буду в строю", - добавила она.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при. Ранее Медведева пропустила несколько этапов Кубка России из-за болей в спине.