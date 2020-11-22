"Нефтехимик" обыграл "Спартак". Вратарь красно-белых Юлиус Гудачек сыграл против брата

ТАСС, 22 ноября. Московский "Спартак" на выезде уступил нижнекамскому "Нефтехимику" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 1 255 зрителей и завершилась со счетом 2:5.
В составе победителей шайбы забросили Павел Порядин (31-я минута), Александр Брынцев (33), Андрей Чивилев (37), Михаил Бякин (32) и Александр Кучерявенко, у проигравших отличились Роман Любимов (32) и Илья Зубов (45). Порядин набирает очки на протяжении пяти матчей подряд, в его активе за этот период три шайбы и четыре результативные передачи. В составе "Спартака" после трех пропущенных шайб в течение шести минут во втором периоде вратарь Александр Трушков был заменен на Юлиуса Гудачека. Словацкий голкипер сыграл против брата Либора, который выступает за "Нефтехимик" на позиции нападающего и отметился результативной передачей.
"Спартак" впервые за четыре очных матча проиграл "Нефтехимику", московская команда в турнирной таблице Западной конференции занимает шестое место, имея в активе 32 очка в 28 матчах. "Нефтехимик" прервал серию из четырех поражений и располагается на предпоследней, 11-й строчке на Востоке, набрав в 27 играх 28 очков.
В следующем матче подопечные Олега Знарка 24 ноября дома сыграют с "Сочи", команда из Нижнекамска днем позднее на выезде встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|29
|18
|1
|2
|0
|3
|4
|97-58
|47
|2
|СКА
|27
|15
|1
|0
|2
|1
|8
|82-61
|35
|3
|Локомотив
|27
|14
|2
|2
|1
|1
|7
|76-46
|38
|4
|Динамо М
|27
|13
|2
|0
|2
|2
|8
|76-46
|34
|5
|Динамо Мн
|27
|10
|3
|2
|1
|1
|10
|73-72
|32
|6
|Спартак
|28
|9
|3
|1
|2
|4
|9
|75-79
|32
|7
|Северсталь
|27
|9
|3
|2
|1
|1
|11
|59-72
|30
|8
|Йокерит
|21
|11
|2
|0
|0
|1
|7
|70-50
|27
|9
|Витязь
|27
|9
|2
|2
|1
|0
|13
|76-81
|27
|10
|Сочи
|27
|6
|1
|0
|2
|3
|15
|52-88
|19
|11
|Динамо Р
|25
|2
|0
|1
|2
|2
|18
|38-78
|10
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|29
|15
|2
|3
|1
|3
|5
|91-67
|44
|2
|Авангард
|27
|15
|1
|0
|3
|3
|5
|79-56
|38
|3
|Трактор
|29
|17
|1
|1
|1
|1
|8
|78-55
|40
|4
|Автомобилист
|26
|13
|3
|1
|3
|1
|5
|86-63
|38
|5
|Салават Юлаев
|30
|12
|2
|4
|0
|2
|10
|90-83
|38
|6
|Металлург
|29
|12
|0
|4
|0
|3
|10
|73-67
|35
|7
|Торпедо НН
|27
|6
|2
|3
|1
|3
|12
|73-85
|26
|8
|Сибирь
|28
|10
|1
|0
|3
|0
|14
|73-85
|25
|9
|Барыс
|25
|6
|3
|1
|2
|3
|10
|53-70
|25
|10
|Амур
|29
|7
|3
|1
|2
|0
|16
|62-86
|24
|11
|Нефтехимик
|27
|7
|1
|1
|0
|0
|18
|60-92
|18
|12
|Куньлунь
|26
|5
|0
|0
|1
|1
|19
|57-93
|12