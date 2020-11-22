"Нефтехимик" обыграл "Спартак". Вратарь красно-белых Юлиус Гудачек сыграл против брата

ТАСС, 22 ноября. Московский "Спартак" на выезде уступил нижнекамскому "Нефтехимику" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 1 255 зрителей и завершилась со счетом 2:5.

В составе победителей шайбы забросили Павел Порядин (31-я минута), Александр Брынцев (33), Андрей Чивилев (37), Михаил Бякин (32) и Александр Кучерявенко, у проигравших отличились Роман Любимов (32) и Илья Зубов (45). Порядин набирает очки на протяжении пяти матчей подряд, в его активе за этот период три шайбы и четыре результативные передачи. В составе "Спартака" после трех пропущенных шайб в течение шести минут во втором периоде вратарь Александр Трушков был заменен на Юлиуса Гудачека. Словацкий голкипер сыграл против брата Либора, который выступает за "Нефтехимик" на позиции нападающего и отметился результативной передачей.

"Спартак" впервые за четыре очных матча проиграл "Нефтехимику", московская команда в турнирной таблице Западной конференции занимает шестое место, имея в активе 32 очка в 28 матчах. "Нефтехимик" прервал серию из четырех поражений и располагается на предпоследней, 11-й строчке на Востоке, набрав в 27 играх 28 очков.

В следующем матче подопечные Олега Знарка 24 ноября дома сыграют с "Сочи", команда из Нижнекамска днем позднее на выезде встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым".