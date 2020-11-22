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КХЛ

"Нефтехимик" обыграл "Спартак". Вратарь красно-белых Юлиус Гудачек сыграл против брата

"Спартак" впервые за четыре очных матча проиграл "Нефтехимику"
Юлиус Гудачек Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Юлиус Гудачек
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 22 ноября. Московский "Спартак" на выезде уступил нижнекамскому "Нефтехимику" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 1 255 зрителей и завершилась со счетом 2:5.

В составе победителей шайбы забросили Павел Порядин (31-я минута), Александр Брынцев (33), Андрей Чивилев (37), Михаил Бякин (32) и Александр Кучерявенко, у проигравших отличились Роман Любимов (32) и Илья Зубов (45). Порядин набирает очки на протяжении пяти матчей подряд, в его активе за этот период три шайбы и четыре результативные передачи. В составе "Спартака" после трех пропущенных шайб в течение шести минут во втором периоде вратарь Александр Трушков был заменен на Юлиуса Гудачека. Словацкий голкипер сыграл против брата Либора, который выступает за "Нефтехимик" на позиции нападающего и отметился результативной передачей. 

"Спартак" впервые за четыре очных матча проиграл "Нефтехимику", московская команда в турнирной таблице Западной конференции занимает шестое место, имея в активе 32 очка в 28 матчах. "Нефтехимик" прервал серию из четырех поражений и располагается на предпоследней, 11-й строчке на Востоке, набрав в 27 играх 28 очков.

В следующем матче подопечные Олега Знарка 24 ноября дома сыграют с "Сочи", команда из Нижнекамска днем позднее на выезде встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым".

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА29181203497-5847
2СКА27151021882-6135
3Локомотив27142211776-4638
4Динамо М27132022876-4634
5Динамо Мн271032111073-7232
6Спартак2893124975-7932
7Северсталь27932111159-7230
8Йокерит21112001770-5027
9Витязь27922101376-8127
10Сочи27610231552-8819
11Динамо Р25201221838-7810
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс29152313591-6744
2Авангард27151033579-5638
3Трактор29171111878-5540
4Автомобилист26133131586-6338
5Салават Юлаев301224021090-8338
6Металлург291204031073-6735
7Торпедо НН27623131273-8526
8Сибирь281010301473-8525
9Барыс25631231053-7025
10Амур29731201662-8624
11Нефтехимик27711001860-9218
12Куньлунь26500111957-9312

 

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