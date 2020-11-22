Польские гимнасты лишены права выступать на ЧЕ из-за больших долгов национальной федерации

"Отстранение Польской федерации гимнастики было подтверждено большинством в две трети голосов, как того требует устав. Польская федерация гимнастики будет восстановлена, как только она выполнит свои финансовые обязательства", говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщает интернет-издание sport.pl, Польская федерация гимнастики одолжила у Европейского гимнастического союза около €170 тыс., для того чтобы провести в апреле 2019 года чемпионат Европы по спортивной гимнастике в Щецине. По состоянию на конец октября Польша сумела вернуть только €10 тыс. Осенью 2020 года было заключено соглашение, согласно которому Польская федерация гимнастики должна полностью погасить задолженность до конца марта 2021 года.

Чемпионат Европы 2019 года в Щецине состоялся с 10 по 14 апреля прошлого года. Первое место в общем медальном зачете того турнира заняла сборная России, завоевав семь золотых, две серебряные и шесть бронзовых наград.

Польские спортсмены пропустят чемпионат Европы по художественной гимнастике в Киеве, запланированный на период с 26 по 29 ноября, и континентальное первенство по спортивной гимнастике в Турции (9-13 декабря у мужчин, 17-20 декабря у женщин).