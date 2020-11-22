Российский теннисист Медведев заработал на Итоговом турнире ATP свыше $1,5 млн

Медведев обыграл Тима со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 и впервые в своей карьере стал победителем Итогового турнира. За каждую победу в группе на турнире теннисист получил $153 тыс., ту же сумму спортсмен заработал за попадание на турнир, а за победу в полуфинале призовые составили $402 тыс., как победитель финального матча Медведев получил еще $550 тыс.

24-летний россиянин занимает четвертую строчку мирового рейтинга и является обладателем девяти титулов АТР. Лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема для россиянина является выход в финал Открытого чемпионата США прошлого сезона.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всего побеждал Федерер - шесть раз. Российские теннисисты не побеждали на турнире с 2009 года, когда победил Николай Давыденко, который также выходил в финал в 2008 году. Помимо него за титул в 1997 году боролся Евгений Кафельников, но уступил в решающем матче американцу Питу Сампрасу.