{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Итоговый турнир ATP

Российский теннисист Медведев заработал на Итоговом турнире ATP свыше $1,5 млн

Медведев в финале обыграл Доминика Тима
Даниил Медведев EPA-EFE/ANDY RAIN
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/ANDY RAIN

ТАСС, 22 ноября. Россиянин Даниил Медведев, обыгравший в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) австрийца Доминика Тима, заработал $1 млн 564 тыс. Об этом сообщает пресс-служба АТР.

На эту тему
Даниил Медведев стал вторым в истории россиянином, выигравшим Итоговый турнир ATP

Медведев обыграл Тима со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 и впервые в своей карьере стал победителем Итогового турнира. За каждую победу в группе на турнире теннисист получил $153 тыс., ту же сумму спортсмен заработал за попадание на турнир, а за победу в полуфинале призовые составили $402 тыс., как победитель финального матча Медведев получил еще $550 тыс.

24-летний россиянин занимает четвертую строчку мирового рейтинга и является обладателем девяти титулов АТР. Лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема для россиянина является выход в финал Открытого чемпионата США прошлого сезона.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всего побеждал Федерер - шесть раз. Российские теннисисты не побеждали на турнире с 2009 года, когда победил Николай Давыденко, который также выходил в финал в 2008 году. Помимо него за титул в 1997 году боролся Евгений Кафельников, но уступил в решающем матче американцу Питу Сампрасу.

Теги
Итоговый турнир ATP
Футбол в Испании
"Валенсия" отыгралась со счета 0:2 в матче с "Алавесом". Черышев вышел в стартовом составе
Российского полузащитника заменили на 58-й минуте
Читать полностью