Камельзон: Медведев вел игру на протяжении финала Итогового турнира ATP против Тима

В финальном матче Медведев со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 одержал победу над австрийцем Тимом, который является третьей ракеткой мира.

"Потрясающий финал, сама игра, - сказал Камельзон. - Нельзя было сказать, что один был лучше другого, но где-то розыгрыш очка, ведение игры у Медведева превалировало. Даже несмотря на то, что для него неудачно сложился первый сет. Медведев стартует немножечко вяловато, есть у него такое, но потом собирается, входит в игру и уже ее не выпускает".

"Тим очень интересно играл, каждый держал свою манеру, но вел игру на протяжении всего матча все-таки Медведев. У меня сложилось впечатление, что Тим во многих розыгрышах был в защите. Вторая сторона - это абсолютно лучшая подача в мире у Медведева, за счет нее он вытаскивал розыгрыш очка, который до этого проигрывал. Его первая подача - смертельная, а второй подачей он может вложить удар сильнее, чем в первую, это дает ему преимущество", - добавил собеседник агентства.

Камельзон отметил игру Медведева с лета: "Медведев здорово играет с лета, он просто перекрывает весь корт. В последнем розыгрыше, когда его здорово обводил Тим, а он все-таки сыграл. Это был предварительно решающий матчбол, на мой взгляд".

Гордость за страну

Психологическая устойчивость и физическая готовность - главные слагаемые успеха российского теннисиста, считает эксперт. "Психология Медведева - суперустойчивая! Плюс, несмотря на двухметровый рост, у него хорошая физическая подготовка. В течение двух с половиной часов, мне показалось, он особенно и не устал. Если Тим подсел, и это было видно, Медведев по девяткам, по углам, растаскивал его по всему корту, это надо иметь сумасшедшее здоровье", - отметил Камельзон.

"У меня гордость сидит после этой победы Медведева. Это и победа федерации, всего российского тенниса, отечественной школы. В такое тяжелое время, когда не так часто бывают такие победы по другим видам спорта. Сегодня вновь увидели все, что Россия - великая страна, страна талантов, подвигов, побед! Поэтому всех поздравляю с победой!" - резюмировал Камельзон.

Медведев занимает четвертую строчку мирового рейтинга и является обладателем девяти титулов АТР. Лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема для россиянина является выход в финал Открытого чемпионата США прошлого сезона.