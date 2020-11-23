Сборная Сирии по бадминтону в июне проведет учебно-тренировочный сбор в Казани

КАЗАНЬ, 23 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Кильсинбаев/. Сирийские спортсмены, входящие в национальную сборную по бадминтону, в июне 2021 года проведут учебно-тренировочный сбор в Казани. Об этом ТАСС сообщил глава Национального олимпийского комитета Сирии Ферас Муалла.

"Самые ближайшие сборы пройдут по бадминтону, они пройдут в июне", - сказал он, отвечая на вопрос, какая сборная приедет в Казань следующей.

Сборная Сирии по баскетболу с конца октября проводит учебно-тренировочный сбор на базе Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма в Татарстане. В Казани сирийцы готовятся к ноябрьским матчам квалификации Кубка Азии - 2021. Их соперниками по отборочной группе E являются команды Катара, Ирана и Саудовской Аравии. Матчи пройдут в столице Катара Дохе.

Во время рабочего визита сирийской делегации в Казань с 19 по 21 ноября Олимпийский комитет Сирии подписал с Олимпийским советом Республики Татарстан меморандум о сотрудничестве. Сирия намерена проводить в российском регионе сборы своих команд по различным видам спорта. Подписанный меморандум также подразумевает получение сирийской стороной навыков проведения спортивных мероприятий, а также повышение квалификации сирийских тренеров.