"Бавария" изготовила именную футболку для теннисиста Медведева

"Поздравляем с победой на Итоговом турнире АТР [Ассоциации теннисистов-профессионалов], Даниил! У нас здесь кое-что ждет тебя в Мюнхене!", - говорится в сообщении на странице клуба в Twitter.

ТАСС, 23 ноября. Германский футбольный клуб "Бавария" изготовил именную футболку с первым номером в подарок российскому теннисисту Даниилу Медведеву. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

22 ноября Медведев в финале Итогового турнира АТР обыграл австрийца Доминика Тима со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 и стал вторым россиянином, выигрывавшим турнир, после Николая Давыденко в 2009 году. Медведев является болельщиком "Баварии".

Медведев занимает четвертую строчку мирового рейтинга и является обладателем девяти титулов АТР. Лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема для россиянина является выход в финал Открытого чемпионата США прошлого сезона.