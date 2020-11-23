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Итоговый турнир ATP

"Бавария" изготовила именную футболку для теннисиста Медведева

Россиянин является болельщиком мюнхенского клуба
Даниил Медведев EPA-EFE/ANDY RAIN
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/ANDY RAIN

ТАСС, 23 ноября. Германский футбольный клуб "Бавария" изготовил именную футболку с первым номером в подарок российскому теннисисту Даниилу Медведеву. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Поздравляем с победой на Итоговом турнире АТР [Ассоциации теннисистов-профессионалов], Даниил! У нас здесь кое-что ждет тебя в Мюнхене!", - говорится в сообщении на странице клуба в Twitter.

22 ноября Медведев в финале Итогового турнира АТР обыграл австрийца Доминика Тима со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 и стал вторым россиянином, выигрывавшим турнир, после Николая Давыденко в 2009 году. Медведев является болельщиком "Баварии".

Медведев занимает четвертую строчку мирового рейтинга и является обладателем девяти титулов АТР. Лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема для россиянина является выход в финал Открытого чемпионата США прошлого сезона.

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