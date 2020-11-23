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КХЛ

ЦСКА проиграл "Сибири" и потерпел крупнейшее поражение в КХЛ за три года

"Сибирь" обыграла ЦСКА на выезде впервые за 10 лет
Хоккеисты ЦСКА и главный тренер Игорь Никитин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Хоккеисты ЦСКА и главный тренер Игорь Никитин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. ЦСКА на своей арене уступил новосибирской "Сибири" со счетом 1:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в Москве в присутствии 1 674 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Олег Ли (5-я минута), Дмитрий Саюстов (14), Микаэль Руохомаа (23), Данил Романцев (34) и Андрей Ермаков (49), у проигравших отличился Максим Мамин (11).

"Сибирь" обыграла ЦСКА в Москве впервые со 2 декабря 2010 года, тот матч завершился со счетом 4:3. В этом сезоне ЦСКА в серии буллитов обыгрывал "Сибирь" (2:1). ЦСКА потерпел крупнейшее поражение в КХЛ за три года, 21 сентября 2017 года армейцы на выезде уступили хельсинкскому "Йокериту" (0:4).

ЦСКА прервал серию из пяти побед, клуб располагается на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 47 очков в 30 матчах. "Сибирь" одержала третью победу кряду и располагается на седьмом месте на Востоке, набрав в 29 играх 27 очков. В следующем матче московский клуб на выезде сыграет с "Сочи" 26 ноября, команда из Новосибирска днем ранее в гостях встретится с рижским "Динамо".

В другом матче игрового дня "Динамо" из Риги в гостях в овертайме переиграло пекинский "Куньлунь" со счетом 5:4.

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА30191203598-6347
2СКА28161021887-6437
3Локомотив27142211776-4638
4Динамо М27132022880-6634
5Динамо Мн271032111073-7232
6Спартак2893124975-7932
7Северсталь27932111159-7230
8Йокерит21112001770-5027
9Витязь27922101376-8127
10Сочи27610231552-8819
11Динамо Р26211221843-8212
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс30152313691-7044
2Авангард28161033582-5640
3Трактор29171111878-5540
4Автомобилист26133131586-6338
5Салават Юлаев301224021090-8338
6Металлург291204031073-6735
7Сибирь291110301478-8627
8Торпедо НН27623131273-8526
9Барыс25631231053-7025
10Амур30731201765-9124
11Нефтехимик27711001860-9218
12Куньлунь26500121961-9813

 

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