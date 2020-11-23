ЦСКА проиграл "Сибири" и потерпел крупнейшее поражение в КХЛ за три года

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. ЦСКА на своей арене уступил новосибирской "Сибири" со счетом 1:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в Москве в присутствии 1 674 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Олег Ли (5-я минута), Дмитрий Саюстов (14), Микаэль Руохомаа (23), Данил Романцев (34) и Андрей Ермаков (49), у проигравших отличился Максим Мамин (11).

"Сибирь" обыграла ЦСКА в Москве впервые со 2 декабря 2010 года, тот матч завершился со счетом 4:3. В этом сезоне ЦСКА в серии буллитов обыгрывал "Сибирь" (2:1). ЦСКА потерпел крупнейшее поражение в КХЛ за три года, 21 сентября 2017 года армейцы на выезде уступили хельсинкскому "Йокериту" (0:4).

ЦСКА прервал серию из пяти побед, клуб располагается на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 47 очков в 30 матчах. "Сибирь" одержала третью победу кряду и располагается на седьмом месте на Востоке, набрав в 29 играх 27 очков. В следующем матче московский клуб на выезде сыграет с "Сочи" 26 ноября, команда из Новосибирска днем ранее в гостях встретится с рижским "Динамо".

В другом матче игрового дня "Динамо" из Риги в гостях в овертайме переиграло пекинский "Куньлунь" со счетом 5:4.