ЦСКА проиграл "Сибири" и потерпел крупнейшее поражение в КХЛ за три года

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. ЦСКА на своей арене уступил новосибирской "Сибири" со счетом 1:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в Москве в присутствии 1 674 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Олег Ли (5-я минута), Дмитрий Саюстов (14), Микаэль Руохомаа (23), Данил Романцев (34) и Андрей Ермаков (49), у проигравших отличился Максим Мамин (11).
"Сибирь" обыграла ЦСКА в Москве впервые со 2 декабря 2010 года, тот матч завершился со счетом 4:3. В этом сезоне ЦСКА в серии буллитов обыгрывал "Сибирь" (2:1). ЦСКА потерпел крупнейшее поражение в КХЛ за три года, 21 сентября 2017 года армейцы на выезде уступили хельсинкскому "Йокериту" (0:4).
ЦСКА прервал серию из пяти побед, клуб располагается на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 47 очков в 30 матчах. "Сибирь" одержала третью победу кряду и располагается на седьмом месте на Востоке, набрав в 29 играх 27 очков. В следующем матче московский клуб на выезде сыграет с "Сочи" 26 ноября, команда из Новосибирска днем ранее в гостях встретится с рижским "Динамо".
В другом матче игрового дня "Динамо" из Риги в гостях в овертайме переиграло пекинский "Куньлунь" со счетом 5:4.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|30
|19
|1
|2
|0
|3
|5
|98-63
|47
|2
|СКА
|28
|16
|1
|0
|2
|1
|8
|87-64
|37
|3
|Локомотив
|27
|14
|2
|2
|1
|1
|7
|76-46
|38
|4
|Динамо М
|27
|13
|2
|0
|2
|2
|8
|80-66
|34
|5
|Динамо Мн
|27
|10
|3
|2
|1
|1
|10
|73-72
|32
|6
|Спартак
|28
|9
|3
|1
|2
|4
|9
|75-79
|32
|7
|Северсталь
|27
|9
|3
|2
|1
|1
|11
|59-72
|30
|8
|Йокерит
|21
|11
|2
|0
|0
|1
|7
|70-50
|27
|9
|Витязь
|27
|9
|2
|2
|1
|0
|13
|76-81
|27
|10
|Сочи
|27
|6
|1
|0
|2
|3
|15
|52-88
|19
|11
|Динамо Р
|26
|2
|1
|1
|2
|2
|18
|43-82
|12
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|30
|15
|2
|3
|1
|3
|6
|91-70
|44
|2
|Авангард
|28
|16
|1
|0
|3
|3
|5
|82-56
|40
|3
|Трактор
|29
|17
|1
|1
|1
|1
|8
|78-55
|40
|4
|Автомобилист
|26
|13
|3
|1
|3
|1
|5
|86-63
|38
|5
|Салават Юлаев
|30
|12
|2
|4
|0
|2
|10
|90-83
|38
|6
|Металлург
|29
|12
|0
|4
|0
|3
|10
|73-67
|35
|7
|Сибирь
|29
|11
|1
|0
|3
|0
|14
|78-86
|27
|8
|Торпедо НН
|27
|6
|2
|3
|1
|3
|12
|73-85
|26
|9
|Барыс
|25
|6
|3
|1
|2
|3
|10
|53-70
|25
|10
|Амур
|30
|7
|3
|1
|2
|0
|17
|65-91
|24
|11
|Нефтехимик
|27
|7
|1
|1
|0
|0
|18
|60-92
|18
|12
|Куньлунь
|26
|5
|0
|0
|1
|2
|19
|61-98
|13