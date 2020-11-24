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Лига чемпионов

Футбольный клуб "Локомотив" несколько часов не может получить багаж в аэропорту Мадрида

Московская команда прилетела на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Атлетико", который пройдет в среду

ТАСС, 24 ноября. Российский футбольный клуб "Локомотив", прилетевший в Мадрид на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против испанского "Атлетико", на протяжении нескольких часов не может получить багаж. Об этом на своей странице в Instagram сообщил пресс-атташе команды Кирилл Брейдо.

"Испания оказалась не очень гостеприимна. В аэропорту считают, что в нашем багаже что-то опасное", - сказал Брейдо.

Также он добавил, что команда успела покинуть аэропорт.

Матч между "Локомотивом" и "Атлетико" пройдет 25 ноября. После трех туров "Локомотив" занимает третью строчку группы A, набрав два очка. "Атлетико" с четырьмя очками идет вторым.

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