В Сочи завершился футбольный турнир "Кожаный мяч"

ТАСС, 24 ноября. Суперфинал детско-юношеского футбольного турнира "Кожаный мяч" завершился в воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта России.

Соревнования прошли на базе "Юг Спорт" в Сочи при поддержке федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Организаторами турнира выступают Министерство спорта РФ, ФГАУ "Федеральная дирекция спортмероприятий", Российский футбольный союз (РФС), АНО "Клуб "Кожаный мяч". В каждой из трех возрастных групп был проведен групповой турнир, в котором приняли участие четыре команды.

В соревновании младшей группы (2009-2010 г. р.) победу одержал "Электрон" из Новгородской области, в средней группе (2007-2008 г. р.) лучшей стала "Стрела" из Псковской области, в старшей возрастной группе (2005-2006 г. р.) победу одержало "Динамо" из Амурской области.

Также в каждой группе индивидуальными призами РФС были награждены лучшие футболисты в зависимости от позиции, а также лучшие игроки турнира в целом. В младшей группе лучшим признан Данил Рябов ("Университет-95", Ульяновская область), в средней - Евгений Рылин ("Стрела"), в старшей - Федор Щербинин ("Динамо").

"Кожаный мяч" проводится ежегодно с 1964 года, турнир предусматривает привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физкультурой и спортом, организацию спортивно-массовой и воспитательной работы, а также выявление перспективных и талантливых футболистов. Общее количество участников проекта составляет более 1,2 млн человек.