Малкин заявил, что не отказался бы от нового контракта с клубом НХЛ "Питтсбург"

ТАСС, 24 ноября. Российский нападающий Евгений Малкин пока не ведет переговоры о новом контракте с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург", однако был бы не против продления соглашения. Комментарий игрока приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу НХЛ.

Действующий контракт Малкина с "Питтсбургом" рассчитан до 2022 года.

"У меня пока не было разговора с руководством о новом контракте, - сказал 34-летний Малкин. - Может быть, он произойдет после нового сезона, когда у меня останется последний год и будет можно вести переговоры. А оставшиеся два года - это приличный срок, надо играть, а там как сложится".

"Не знаю, откуда пошел такой слух (о том, что хоккеист может подписать трехлетний контракт с клубом - прим. ТАСС). Однако если руководство "Питтсбурга" реально планирует так поступить, это будет здорово", - добавил он.

Малкин играет за "Питтсбург" с 2006 года, он провел 907 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 1 076 очков (416 шайб + 660 передач). Вместе с "Питтсбургом" форвард трижды выиграл Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Россиянин в минувшем сезоне сыграл в 55 матчах и набрал 74 (25+49) очка, став самым результативным игроком команды.