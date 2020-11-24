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WTA

Теннисистка Кузнецова допустила завершение карьеры в скором будущем

Сейчас 35-летняя спортсменка занимает 36-ю строчку в рейтинге WTA

ТАСС, 24 ноября. Российская теннисистка Светлана Кузнецова допускает мысли о завершении карьеры в ближайшие годы. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Матч ТВ".

Кузнецовой 35 лет. В текущем сезоне она приняла участие в семи турнирах.

"Я начинаю думать, что будет дальше, - сказала Кузнецова. - Сейчас я стараюсь нащупать почву, смотреть варианты, которые будут в будущем. Не исключаю ничего, но тренировать индивидуально я хотела бы меньше всего, руководить чем-то мне более интересно. Но какое-то время я хотела бы отдохнуть, выдохнуть, пожить без плотного графика".

"Я стремлюсь к тому, чтобы находить плюсы в возрасте. Это опыт, я всегда была максималисткой, сейчас я лучше знаю, как распределить нагрузку, сейчас я сама выбираю, что мне делать. Если правильная и грамотная подготовка, то я даже выносливее, чем раньше", - добавила она.

Кузнецова занимает 36-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в ее активе 18 выигранных турниров. Кузнецова является победительницей Открытого чемпионата США 2004 года и Открытого чемпионата Франции 2009 года.

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