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Массовый спорт

Кабмин РФ перераспределил более 541 млн рублей на модернизацию спортивной инфраструктуры

Субсидии будут перераспределены в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым более 541 млн рублей будет дополнительно направлено пяти регионам на строительство и реконструкцию спортивных объектов. Об этом во вторник сообщается на сайте кабмина.

"Финансирование получат пять регионов: Татарстан, Кемеровская, Тульская, Новосибирская и Саратовская области. В частности, на эти деньги в Нижнекамске закончат строительство крытого футбольного стадиона, в городе Белово (Кемеровская область) возведут физкультурно-оздоровительный комплекс, в Туле реконструируют велотрек, в Новосибирске построят ледовую арену, а в Саратовской области - бассейн", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что субсидии будут перераспределены в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияТатарстанТульская областьКемеровская областьНовосибирская областьСаратовская область
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