В футболе может появиться дополнительная замена в случае сотрясения мозга у игрока

ТАСС, 24 ноября. Футбольный и технический комитеты Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) согласились изучить возможность введения дополнительной замены в случае подозрения на сотрясение мозга у игрока. Об этом сообщает пресс-служба IFAB.

Комитеты выступили за скорейшее начало испытаний данного нововведения и возможность утверждения дополнительной замены на ежегодном заседании организации 16 декабря.

Организация также выступила за сохранение пяти замен на время пандемии коронавируса и рассмотрела возможность изменения технологии системы видеоассистента арбитра (VAR), чтобы сделать ее более доступной для ограниченных в бюджете лиг и организаций.