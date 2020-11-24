Мировая рекордсменка Хассан вошла в число претенденток на звание лучшей легкоатлетки года

ТАСС, 24 ноября. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) опубликовала имена пяти номинанток на награду лучшей спортсменке 2020 года. Голосование завершилось 15 ноября.

На награду за достижения в сезоне-2020 номинированы эфиопка Летесенбет Гидей, которая установила мировой рекорд на дистанции 5 000 м (14 минут 6,62 секунды) и ставшая второй на той же дистанции на этапе Бриллиантовой лиги в Монако, нидерландка Сифан Хассан, установившая мировой рекорд в часовом беге (18 930 м) и рекорд Европы на дистанции 10 000 м (29.36,67), кенийка Перес Джепчирчир, которая дважды побила мировой рекорд в полумарафоне среди женщин (1:05.34 и 1:05.16) и стала чемпионкой мира в этой дисциплине, представительница Венесуэлы Юлимар Рохас, побившая мировой рекорд в тройном прыжке в помещении (15,43 м) и выигравшая четыре старта, а также Элейн Томпсон-Хера из Ямайки, установившая лучший результат в сезоне в беге на 100 м (10,85 с) и выигравшая семь стартов на этой дистанции.

Хассан 27 лет, она является двукратной чемпионкой мира, чемпионкой мира в помещении, двукратной чемпионкой Европы и чемпионкой Европы в помещении.

Обладатели наград лучшим спортсмену и спортсменке года будут объявлены на церемонии World Athletics Awards 2020, которая состоится в онлайн-формате 5 декабря. В 2019 году спортсменкой года была признана американка Далайла Мухаммад, у мужчин во второй раз подряд лучшим был назван кениец Элиуд Кипчоге.