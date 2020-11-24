ХК "Авангард" проведет расследование инцидента с тренером Курдиным, напавшим на судей

ТАСС, 24 ноября. Омский хоккейный клуб "Авангард" проведет внутреннее расследование по поводу инцидента, главным участником которого стал главный тренер филиала Хоккейной академии клуба в подмосковном Долгопрудном Геннадий Курдин. Об этом сообщила пресс-служба омичей.

Во время товарищеского матча между командами 2005 года рождения "Авангард" (Долгопрудный) - "Молния", проходившего в Москве, возник конфликт между главным тренером "Авангарда" и арбитрами встречи. Курдин нецензурно выразил недовольство решением судей дать его команде два удаления подряд при счете 4:0 в пользу "Авангарда". Рефери удалили тренера до конца матча, однако он отказался покидать скамейку, в результате чего судьи отправили команды в раздевалку. После этого Курдин напал на арбитров в подтрибунном помещении, пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее Кудрин уже оказывался в центре скандала. В феврале 2020 года родители нескольких хоккеистов "Авангарда" 2011 года рождения обратились с жалобой на тренера за жестокое обращение с детьми. Однако специалист продолжил работу в клубе.

Курдин является заслуженным тренером России. Среди его воспитанников хоккеисты сборной России Никита Кучеров, Никита Гусев и Игорь Ожиганов.