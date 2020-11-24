Футболист брянского "Динамо" Луканченков рассказал о давлении со стороны руководства клуба

ТАСС, 24 ноября. Игрок брянского "Динамо" Андрей Луканченков заявил, что руководство футбольного клуба оказывало на него давление. Его комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс".

24 ноября на тренировку команды пришел неизвестный, который начал угрожать 34-летнему футболисту физической расправой. Ранее игроки "Динамо" написали письмо на имя начальника Управления физической культуры и спорта Брянской области Сергея Трусова, в котором высказались о деятельности нынешнего начальника команды Валерия Корнеева.

"После этого начались проблемы. В сети всплыли данные о том, что в нашей команде были фальсификации с тестами на коронавирус, в следствии чего, в одном из матчей приняли участие три футболиста с положительными результатами, а потом в команде началось массовое заражение. Этот слив пытаются повесить на меня, хотя я не имею к нему никакого отношения. Футболисты вообще не были в курсе этих дел", - рассказал Луканченков.

Спортсмен сообщил, что неизвестный пришел в сопровождении Корнеева, который и указал ему на Луканченкова. "На меня оказывают давление, руководство клуба заявляло, что перестанет пускать меня на базу, кормить, если я не замолчу, а сегодня на тренировку вместе с Корнеевым пришел неизвестный мне человек. Начальник команды показал на меня пальцем, тогда этот мужчина подошел ко мне и начал недвусмысленно мне угрожать, звучали такие фразы: "Куда ты лезешь, тебе еще жить здесь, у тебя семья, зачем ты что-то пишешь против Корнеева - он мой близкий, ты хочешь проблем?" Это происходило прямо во время тренировки, потом этот человек начал говорить, что это не угрозы, а просто разговор", - сказал спортсмен.

"Сейчас я отправился в отделение полиции и написал заявление в отношении неустановленного лица. Прописал, что этот человек пришел в сопровождении Корнеева. Ждем развития событий", - добавил он.

Луканченков является капитаном брянского "Динамо", выступающего в первенстве Олимп - Национальной футбольной лиги (ФНЛ). В эту команду он перешел в июле 2017 года. В нынешнем сезоне футболист провел четыре матча, результативными действиями не отметился.