Молодежная сборная Канады по хоккею приостановила тренировки к ЧМ из-за коронавируса

ТАСС, 24 ноября. Молодежная сборная Канады по хоккею приостановила все тренировочные мероприятия перед молодежным чемпионатом мира в связи со случаями заболевания коронавирусом в составе команды. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Канады.

Сообщается, что тесты двух игроков сборной дали положительный результат на коронавирус, игроки были помещены на карантин в отеле. В связи с этим Федерация хоккея Канады приняла решение об отмене товарищеского матча, запланированного на вторник, и приостановке всех тренировок.

Согласно протоколам безопасности федерации, все игроки, тренеры и сотрудники регулярно проходили обязательные тесты на коронавирус. Игроки и персонал команды пройдут дополнительное тестирование перед возобновлением тренировок.

Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд пройдет в канадском Эдмонтоне с 26 декабря по 5 января 2021 года. Сборная Канады будет играть в группе А, ее соперниками станут команды Финляндии, Швейцарии, Словакии и Германии. Канадцы начнут выступление на турнире 26 декабря матчем против сборной Германии.