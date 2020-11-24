"Спартак" обыграл "Сочи" в матче КХЛ. Команды установили рекорд по скорострельности

ТАСС, 24 ноября. Московский "Спартак" обыграл "Сочи" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 5:3. Матч прошел в присутствии 1 688 зрителей.

В составе москвичей голами отметились Илья Талалуев (26-я минута), Лукаш Радил (26), Никита Соколов (28), Мартин Бакош (41) и Артем Федоров (60). У "Сочи" забили Давид Рундблад (4, 29), Сергей Шмелев (27). В воротах красно-белых матч начинал Юлиус Гудачек, но на 29-й минуте при счете 3:3 был заменен на Александра Трушкова. У "Сочи" всю игру в воротах провел Максим Третьяк.

Во втором периоде команды забросили пять шайб и установили новый рекорд лиги по скорострельности. Им потребовалось на это 2 минуты 41 секунда. Предыдущий рекорд был установлен 28 октября в матче уфимского "Салавата Юлаева" и хабаровского "Амура" (3.30).

В нынешнем сезоне "Спартак" уже обыгрывал "Сочи" (4:1). Сочинцы проиграли красно-белым на домашнем льду впервые за четыре матча и продлили серию поражений в матчах КХЛ до четырех игр. Москвичи смогли прервать двухматчевую проигрышную серию.

В турнирной таблице КХЛ "Спартак" занимает 7-е место, набрав 34 очка в 29 матчах. "Сочи" с 19 очками после 28 игр идет на 10-й строчке. Следующий матч красно-белые проведут 29 ноября в Нур-Султане против "Барыса". "Сочи" 26 ноября дома примет московский ЦСКА.

Результаты других матчей игрового дня:

"Куньлунь Ред Стар" (Пекин) - "Амур" (Хабаровск) - 2:4;

"Северсталь" (Череповец) - "Витязь" (Подольск) - 2:1;

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 1:5;

СКА (Санкт-Петербург) - "Барыс" (Нур-Султан) - 4:3;

"Йокерит" (Хельсинки) - "Динамо" (Москва) - 6:1;

"Динамо" (Минск) - "Локомотив" (Ярославль) - 2:1 ОТ.