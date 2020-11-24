"Спартак" обыграл "Сочи" в матче КХЛ. Команды установили рекорд по скорострельности

ТАСС, 24 ноября. Московский "Спартак" обыграл "Сочи" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 5:3. Матч прошел в присутствии 1 688 зрителей.
В составе москвичей голами отметились Илья Талалуев (26-я минута), Лукаш Радил (26), Никита Соколов (28), Мартин Бакош (41) и Артем Федоров (60). У "Сочи" забили Давид Рундблад (4, 29), Сергей Шмелев (27). В воротах красно-белых матч начинал Юлиус Гудачек, но на 29-й минуте при счете 3:3 был заменен на Александра Трушкова. У "Сочи" всю игру в воротах провел Максим Третьяк.
Во втором периоде команды забросили пять шайб и установили новый рекорд лиги по скорострельности. Им потребовалось на это 2 минуты 41 секунда. Предыдущий рекорд был установлен 28 октября в матче уфимского "Салавата Юлаева" и хабаровского "Амура" (3.30).
В нынешнем сезоне "Спартак" уже обыгрывал "Сочи" (4:1). Сочинцы проиграли красно-белым на домашнем льду впервые за четыре матча и продлили серию поражений в матчах КХЛ до четырех игр. Москвичи смогли прервать двухматчевую проигрышную серию.
В турнирной таблице КХЛ "Спартак" занимает 7-е место, набрав 34 очка в 29 матчах. "Сочи" с 19 очками после 28 игр идет на 10-й строчке. Следующий матч красно-белые проведут 29 ноября в Нур-Султане против "Барыса". "Сочи" 26 ноября дома примет московский ЦСКА.
Результаты других матчей игрового дня:
"Куньлунь Ред Стар" (Пекин) - "Амур" (Хабаровск) - 2:4;
"Северсталь" (Череповец) - "Витязь" (Подольск) - 2:1;
"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 1:5;
СКА (Санкт-Петербург) - "Барыс" (Нур-Султан) - 4:3;
"Йокерит" (Хельсинки) - "Динамо" (Москва) - 6:1;
"Динамо" (Минск) - "Локомотив" (Ярославль) - 2:1 ОТ.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|30
|19
|1
|2
|0
|3
|5
|98-63
|47
|2
|СКА
|29
|17
|1
|0
|2
|1
|8
|91-67
|39
|3
|Локомотив
|28
|14
|2
|2
|1
|2
|7
|77-48
|39
|4
|Динамо М
|28
|13
|2
|0
|2
|2
|9
|81-72
|34
|5
|Динамо Мн
|28
|10
|4
|2
|1
|1
|10
|75-73
|34
|6
|Спартак
|29
|10
|3
|1
|2
|4
|9
|80-82
|34
|7
|Северсталь
|28
|10
|3
|2
|1
|1
|11
|61-73
|32
|8
|Йокерит
|22
|12
|2
|0
|0
|1
|7
|76-51
|29
|9
|Витязь
|28
|9
|2
|2
|1
|0
|14
|77-83
|27
|10
|Сочи
|28
|6
|1
|0
|2
|3
|16
|55-93
|19
|11
|Динамо Р
|26
|2
|1
|1
|2
|2
|18
|43-82
|12
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|30
|15
|2
|3
|1
|3
|6
|91-70
|44
|2
|Авангард
|28
|16
|1
|0
|3
|3
|5
|82-56
|40
|3
|Трактор
|29
|17
|1
|1
|1
|1
|8
|78-55
|40
|4
|Автомобилист
|27
|13
|3
|1
|3
|1
|6
|87-68
|38
|5
|Салават Юлаев
|30
|12
|2
|4
|0
|2
|10
|90-83
|38
|6
|Металлург
|29
|12
|0
|4
|0
|3
|10
|73-67
|35
|7
|Торпедо НН
|28
|7
|2
|3
|1
|3
|12
|73-85
|28
|8
|Сибирь
|29
|11
|1
|0
|3
|0
|14
|78-86
|27
|9
|Амур
|31
|8
|3
|1
|2
|0
|17
|69-93
|26
|10
|Барыс
|26
|6
|3
|1
|2
|3
|11
|56-74
|25
|11
|Нефтехимик
|27
|7
|1
|1
|0
|0
|18
|60-92
|18
|12
|Куньлунь
|28
|5
|0
|0
|1
|2
|20
|63-102
|13