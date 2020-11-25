В Сирии сообщили, что восстановление спортивной инфраструктуры потребует еще полтора года

КАЗАНЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Спортивная инфраструктура Сирии будет восстановлена в ближайшие год-полтора. Об этом ТАСС сообщил глава Национального олимпийского комитета Сирии Ферас Муалла.

"Сейчас спортивные объекты постепенно восстанавливаются. Один-полтора года и все будет нормально", - сказал он.

По словам Муаллы, в ближайшее время в Сирии планируют провести крупные соревнования по баскетболу, плаванию, а также велосипедные гонки.

Во время рабочего визита сирийской делегации в Казань с 19 по 21 ноября Олимпийский комитет Сирии подписал с Олимпийским советом Республики Татарстан меморандум о сотрудничестве. Сирия намерена проводить в российском регионе сборы своих команд по различным видам спорта. Подписанный меморандум также подразумевает получение сирийской стороной навыков проведения спортивных мероприятий и повышение квалификации сирийских тренеров.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В конце 2018 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ (запрещена в России) на территории ближневосточного государства. На первый план выступают политическое урегулирование, восстановление страны и возвращение беженцев.