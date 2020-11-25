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Ралли Дакар

Трехкратный победитель "Дакара" в квадроциклах Касале в 2021 году выступит на грузовике

Чилиец будет пилотом команды "Татра"
Игнасио Касале EPA-EFE/ANDRE PAIN
Описание
Игнасио Касале
© EPA-EFE/ANDRE PAIN

ТАСС, 25 ноября. Чилиец Игнасио Касале на ралли-марафоне "Дакар" 2021 года выступит в зачете грузовиков. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

33-летний Касале будет пилотом команды "Татра".

Касале дебютировал на "Дакаре" в 2010 году в качестве штурмана своего отца в зачете грузовиков, став по итогам гонки 26-м. В следующем году он выступил в зачете мотоциклов, после чего перешел в категорию квадроциклов, где трижды стал победителем ралли-марафона (2014, 2018, 2020). В 2019 году он участвовал в зачете багги.

"Дакар" 2021 года пройдет с 3 по 15 января в Саудовской Аравии.

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