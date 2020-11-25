Трехкратный победитель "Дакара" в квадроциклах Касале в 2021 году выступит на грузовике

ТАСС, 25 ноября. Чилиец Игнасио Касале на ралли-марафоне "Дакар" 2021 года выступит в зачете грузовиков. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
33-летний Касале будет пилотом команды "Татра".
Muy contento de anunciar que soy parte del equipo Tatra Buggyra Racing, de República Checa. El próximo Rally Dakar lo competiré en la categoría camiones a bordo de un Tatra. Estoy muy feliz de ser piloto oficial de Tatra y Buggyra Racing. @buggyra_racing pic.twitter.com/5AobSzvgkC— Ignacio Casale (@IgnacioCasale) November 24, 2020
Касале дебютировал на "Дакаре" в 2010 году в качестве штурмана своего отца в зачете грузовиков, став по итогам гонки 26-м. В следующем году он выступил в зачете мотоциклов, после чего перешел в категорию квадроциклов, где трижды стал победителем ралли-марафона (2014, 2018, 2020). В 2019 году он участвовал в зачете багги.
"Дакар" 2021 года пройдет с 3 по 15 января в Саудовской Аравии.