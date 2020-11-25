Левандовский, Роналду и Месси претендуют на награду лучшему игроку года по версии ФИФА

ТАСС, 25 ноября. Стали известны номинанты на звание лучшего игрока года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба организации.

На приз претендуют Тьяго Алькантара ("Бавария", "Ливерпуль"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Кевин де Брёйне ("Манчестер Сити"), Роберт Левандовский ("Бавария), Садио Мане ("Ливерпуль"), Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен"), Лионель Месси ("Барселона"), Неймар ("Пари Сен-Жермен"), Серхио Рамос ("Реал"), Мохаммед Салах ("Ливерпуль") и Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль").

На премию лучшему голкиперу сезона номинированы Алиссон ("Ливерпуль"), Тибо Куртуа ("Реал"), Кейлор Навас ("Пари Сен-Жермен"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Ян Облак ("Атлетико") и Марк-Андре Тер Штеген ("Барселона"). На награду лучшему тренеру года претендуют Марсело Бьелса ("Лидс"), Ханс-Дитер Флик ("Бавария"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Хулен Лопетеги ("Севилья") и Зинедин Зидан ("Реал").

По аналогичным номинациям пройдет награждение и у женщин. На звание лучшего игрока года претендуют Люси Бронз ("Лион", "Манчестер Сити"), Дельфин Каскарино, Саки Кумагаи, Дженнифер Марожан, Венди Ренар (все - "Лион"), Пернилле Хардер ("Вольфсбург", "Челси"), Цзи Со Юнь, Сэм Керр (обе - "Челси"), Дженнифер Эрмосо ("Барселона") и Вивиан Мьедема ("Арсенал"). За звание лучшего голкипера поборются Анн-Катрин Бергер ("Челси"), Сара Буадди ("Лион), Кристиан Эндлер ("Пари Сен-Жермен"), Хедвиг Линдаль ("Вольфсбург", "Атлетико"), Алисса Наэр ("Чикаго") и Элли Робак ("Манчестер Сити"), на звание лучшего тренера номинированы Луис Кортес ("Барселона"), Рита Гуарино ("Ювентус"), Эмма Хэйес ("Челси"), Стефан Лерч ("Вольфсбург"), Эгге Риисе ("Линнер"), Жан-Люк Вассёр ("Лион") и Сарина Вигман (сборная Нидерландов).

Церемония награждения состоится в онлайн-формате 17 декабря. Голосование продлится с 25 ноября по 9 декабря.