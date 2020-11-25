Результаты трех румынских штангистов на ОИ-2012 аннулированы из-за допинга

ТАСС, 25 ноября. Международный олимпийский комитет (МОК) после перепроверки допинг-проб аннулировал результаты трех румынских тяжелоатлетов на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Спортсмены дисквалифицированы в связи с употреблением запрещенных препаратов. Аннулированию подверглись результаты бронзового призера Игр-2012 в весовой категории до 69 кг Рэзвана Мартина, серебряного призера в весе до 69 кг Роксаны Кокош, а также Габриэля Синкраяна (до 85 кг, не показал результата). Медали Мартина и Кокош должны быть возвращены МОК.

Международная федерация тяжелой атлетики имеет право ввести дополнительные санкции.

Мартин также является двукратным чемпионом Европы (2011, 2012). На счету Кокош серебряная (2012) и бронзовая (2010) медаль чемпионатов мира.