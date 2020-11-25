Более 10,5 млн школьников участвовали в "Президентских состязаниях" в прошлом учебном году

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Более 10,5 млн школьников приняло участие во всероссийских спортивных соревнованиях (играх) школьников "Президентские состязания" в прошлом учебном году. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Федерального центра организационно-методического обеспечения физического воспитания Николай Федченко.

Всероссийский этап игр должен был пройти с 7 по 28 сентября на базе лагеря "Орленок" в Краснодарском крае. Однако в связи с необходимостью соблюдения мер безопасности из-за пандемии коронавируса нового типа его решили вести в онлайн-формате.

"По итогам 2019/20 учебного года школьные этапы "Президентских состязаний", "Президентских спортивных игр" были проведены в 81 субъекте Российской Федерации, игры школьных спортивных клубов - только в 45 субъектах. В школьном этапе "Президентских состязаний" приняло участие более 10,5 млн обучающихся", - сообщил Федченко.

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией региональный и муниципальный этапы были отменены. Министерством просвещения, Министерством спорта РФ при поддержке Администрации президента РФ было принято решение о проведении всех этапов состязаний в онлайн-формате. Все этапы удалось провести на достаточно высоком организационном уровне. Я надеюсь, что коронавирус отступит, и в 2021 году мы сможем провести состязания уже в привычном очном формате", - добавил он.

Федченко сообщил, что победители и призеры получат кубки, медали и дипломы, а также ценные призы и сувенирную продукцию. Победители и призеры будут внесены в государственный информационный ресурс лиц, проявивших выдающиеся способности.

"Президентские состязания" наряду с "Президентскими спортивными играми" являются одними из самых массовых спортивных мероприятий в России. Турнир проходит в несколько этапов: сначала отбор в школе, потом на муниципальном и региональном уровнях, а затем проходит всероссийский этап.