"Динамо" установило рекорд по количеству голов в матче молодежного первенства России

В составе "Динамо" пять мячей забил Ярослав Гладышев (49-я, 63-я, 83-я, 85-я, 88-я минута), дублем отметился Максим Данилин (38, 75), также отличились Кирилл Жуковский (9), Александр Кутицкий (28), Арсен Захарян (30) и Владислав Карапузов (77). У "Чертаново" голы забили Павел Попов (32, с пенальти), Антон Хомяков (65) и Максим Якименко (67).

После 11 матчей "Динамо" занимает четвертное место в турнирной таблице группы А, набрав 16 очков. "Чертаново" с 7 очками идет девятым. В следующем туре "Динамо" 2 декабря дома сыграет с волгоградским "Ротором", "Чертаново" 1 декабря проведет домашний матч против московского "Спартака".

Молодежное первенство России проводится с 2008 года. В сезоне-2020/21 оно проходит в обновленном формате: помимо 16 молодежных команд клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), в турнире участвуют четыре команды Юношеской футбольной лиги. В нынешнем сезоне запланировано проведение турнира в два этапа. В первой части участники поделены на две группы по десять команд, во второй - команды из группы A, занявшие первые пять мест в турнирной таблице после двух кругов первого этапа, сыграют с первыми пятью командами из группы В, а последние пять из группы А сыграют с последними пятью из группы В.