"Футбол потерял одну из главных своих легенд". Мировое сообщество о смерти Диего Марадоны

Чемпион мира по футболу 1986 года в составе сборной Аргентины Диего Марадона умер в возрасте 60 лет. В связи со смертью одного из лучших футболистов XX века власти страны объявили трехдневный траур. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в среду и четверг начнутся с минуты молчания в память о футболисте. Одним из первых на уход из жизни прославленного игрока отреагировал "Король футбола" Пеле. Именно с бразильцем постоянно сравнивали Марадону, пытаясь выбрать из них лучшего футболиста всех времен. "Грустно терять друзей таким образом. Определенно, однажды мы будем пинать мяч где-то высоко в небе", - сказал Пеле агентству Reuters.

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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал смерть Марадоны большим горем для всего мирового сообщества. "Не случайно его относили к числу самых гениальных футболистов в нашей истории, - сказал Колосков ТАСС. - Многие считали его равным Пеле, а кто-то и выше, это дело вкуса. Ясно одно, что это были два человека, два гения футбола". Колосков поделился впечатлениями от встреч с Пеле на мероприятиях ФИФА. "Он мне показался не таким доступным, как Пеле, который, с моей точки зрения, был более комфортным для общения человеком, - отметил почетный президент РФС. - Но это не умаляет его игровые достоинства, все мы помним его знаменитый гол в ворота англичан, который он забил обыграв почти полкоманды соперника".

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Марадона был кумиром миллионов людей и очевидным гением футбола, считает бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев. "Марадона был кумиром миллионов болельщиков, профессиональных игроков, детей, которые занимались в детских футбольных школах, - сказал Газзаев ТАСС. - Безусловно, это гений футбола, он вошел в когорту таких игроков, как Пеле, Кройф. Это те люди, которые создавали красоту футбола, люди, которые собирали стадионы по 100 тысяч". По его словам, Марадона - футболист, добившийся признания. Он был признан лучшим футболистом XX века и был очевидным гением футбола. "Как футболист он был образец, к чему надо стремиться, обладал уникальной техникой, индивидуальным мастерством, высочайшей скоростью. Он был настоящий лидер по своей натуре", - отметил Газзаев. "Нас покидает один из лучших футболистов в истории" Председатель правительства Испании Педро Санчес назвал Марадону одним из лучших игроков в истории. "Все мое тепло миру футбола, который сегодня потерял одну из своих легенд, - написал Санчес в Twitter. - Нас покидает один из лучших игроков в истории, аргентинец Диего Армандо Марадона".

Todo mi cariño para el mundo del fútbol, que hoy pierde a una de sus leyendas. Nos deja uno de los mejores jugadores de la historia, el argentino Diego Armando Maradona.



Con tu zurda dibujaste los sueños de varias generaciones. Eterno, pibe. pic.twitter.com/cQ7FB7LCln — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 25, 2020