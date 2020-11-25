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Умер Диего Марадона
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"Футбол потерял одну из главных своих легенд". Мировое сообщество о смерти Диего Марадоны

Футболист умер в возрасте 60 лет
Диего Марадона David Cannon/Allsport/Getty Images/Hulton Archive
Описание
Диего Марадона
© David Cannon/Allsport/Getty Images/Hulton Archive

Чемпион мира по футболу 1986 года в составе сборной Аргентины Диего Марадона умер в возрасте 60 лет. В связи со смертью одного из лучших футболистов XX века власти страны объявили трехдневный траур. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в среду и четверг начнутся с минуты молчания в память о футболисте.

Одним из первых на уход из жизни прославленного игрока отреагировал "Король футбола" Пеле. Именно с бразильцем постоянно сравнивали Марадону, пытаясь выбрать из них лучшего футболиста всех времен. "Грустно терять друзей таким образом. Определенно, однажды мы будем пинать мяч где-то высоко в небе", - сказал Пеле агентству Reuters.

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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал смерть Марадоны большим горем для всего мирового сообщества. "Не случайно его относили к числу самых гениальных футболистов в нашей истории, - сказал Колосков ТАСС. - Многие считали его равным Пеле, а кто-то и выше, это дело вкуса. Ясно одно, что это были два человека, два гения футбола".

Колосков поделился впечатлениями от встреч с Пеле на мероприятиях ФИФА. "Он мне показался не таким доступным, как Пеле, который, с моей точки зрения, был более комфортным для общения человеком, - отметил почетный президент РФС. - Но это не умаляет его игровые достоинства, все мы помним его знаменитый гол в ворота англичан, который он забил обыграв почти полкоманды соперника".

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Умер Диего Марадона

Марадона был кумиром миллионов людей и очевидным гением футбола, считает бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев. "Марадона был кумиром миллионов болельщиков, профессиональных игроков, детей, которые занимались в детских футбольных школах, - сказал Газзаев ТАСС. - Безусловно, это гений футбола, он вошел в когорту таких игроков, как Пеле, Кройф. Это те люди, которые создавали красоту футбола, люди, которые собирали стадионы по 100 тысяч".

По его словам, Марадона - футболист, добившийся признания. Он был признан лучшим футболистом XX века и был очевидным гением футбола. "Как футболист он был образец, к чему надо стремиться, обладал уникальной техникой, индивидуальным мастерством, высочайшей скоростью. Он был настоящий лидер по своей натуре", - отметил Газзаев.

"Нас покидает один из лучших футболистов в истории"

Председатель правительства Испании Педро Санчес назвал Марадону одним из лучших игроков в истории. "Все мое тепло миру футбола, который сегодня потерял одну из своих легенд, - написал Санчес в Twitter. - Нас покидает один из лучших игроков в истории, аргентинец Диего Армандо Марадона".

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах наряду с футбольным гением Марадоны отметил его "беспокойную душу".  "Прощай, Диего, великий на все времена. У тебя была беспокойная душа, но ты порадовал весь мир своим уникальным футбольным мастерством. Покойся с миром", - сказал Бах пресс-службе МОК.

В ООН отметили, что Марадона для многих служил источником вдохновения. "Очень грустно было услышать эту новость, - сказал на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. - Для многих он служил источником вдохновения. Он сделал много хорошего как посол доброй воли. Думаю, выражу мнение многих: иногда казалось, что к нему прикоснулась рука Бога".

Криштиану Роналду заявил, что после смерти Марадоны образовалась вечная пустота, которая никогда не будет заполнена. "Сегодня я прощаюсь с другом, а мир - с вечным гением, одним из самых лучших, непревзойденным волшебником, - написал Роналду в Instagram. - Он ушел слишком рано, но оставил после себя безграничное наследие и вечную пустоту, которая никогда не будет заполнена. Покойся с миром, тебя никогда не забудут".

 

Теги
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