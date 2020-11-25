"Манчестер Сити" обыграл "Олимпиакос" и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов

ТАСС, 25 ноября. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" обыграл греческий "Олимпиакос" со счетом 1:0 в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч прошел на стадионе "Караискакис" в городе Пирей.

Единственный гол забил Фил Фоден (36-я минута).

"Манчестер Сити" обеспечил себе досрочный выход в плей-офф за два тура до окончания группового этапа. Английская команда после четырех туров имеет в своем активе 12 очков и занимает первое место в группе. "Олимпиакос" набрал 3 очка. Позднее в среду французский "Марсель" (0 очков) примет португальский "Порту" (6).

В следующем туре греческая команда в гостях сыграет против "Марселя", "Манчестер Сити" на выезде встретится с "Порту". Матчи пройдут 1 декабря.