Победитель Кубка Стэнли с "Тампой" Сергачев заключил новый контракт с клубом

ТАСС, 25 ноября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" заключил новое соглашение с российским защитником Михаилом Сергачевым. Об этом сообщает пресс-слуба клуба.

Контракт рассчитан на три года. Зарплата хоккеиста составит $4,8 млн за сезон.

В прошлом сезоне Сергачев провел 95 матчей в составе "Тампы" и набрал 44 (13 голов + 31 результативная передача) очка. 22-летний защитник стал обладателем Кубка Стэнли и установил личный рекорд по количеству заброшенных шайб в одном сезоне. На протяжении трех последних сезонов он входил в тройку лучших по результативности среди защитников "Тампы".

Всего на счету Сергачева 228 матчей в НХЛ и 106 (25+81) очков. В 2016 году он был выбран "Монреалем" на драфте НХЛ в первом раунде под общим девятым номером.