"Аталанта" обыграла "Ливерпуль" в матче Лиги чемпионов. Миранчук вышел на замену

ТАСС, 26 ноября. Итальянский футбольный клуб "Аталанта" обыграл английский "Ливерпуль" в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0. Матч прошел на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле.

Голами отметились Йосип Иличич (60-я минута) и Робин Госенс (64). Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук вышел на замену на 85-й минуте. В другом матче группы D нидерландский "Аякс" дома обыграл датский "Мидтьюлланн" (3:1).

Все еврокубковые матчи среды и четверга начинаются в память о Диего Марадоне, скончавшемся в возрасте 60 лет в среду. Матч с "Аталантой" из-за травм пропускали защитники Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, полузащитники Тьяго Алькантара, Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен, Джордан Хендерсон.

"Ливерпуль" после четырех туров продолжает занимать первую строчку в группе, имея в своем активе 9 очков. "Аталанта" набрала 7 очков и идет на третьей строчке. "Аякс" набрал также 7 очков, "Мидтьюлланн" не имеет в активе баллов. Датчане первыми в турнире потеряли шансы на продолжение борьбы в еврокубках весной.

В следующем туре "Аталанта" примет "Мидтьюлланн", "Ливерпуль" дома встретится с "Аяксом". Матчи пройдут 1 декабря.

Также в четвертом туре германская "Боруссия" из Мёнхенгладбаха обыграла украинский "Шахтер" из Донецка (4:0), испанский "Реал" из Мадрида на выезде переиграл итальянский "Интер" (2:0), французский "Марсель" уступил португальскому "Порту" (0:2).