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Умер Диего Марадона

Матчи "Боки Хуниорс" в 1/8 финала Кубка Либертадорес перенесены из-за смерти Марадоны

Аргентинская команда должна была 26 ноября сыграть с бразильским "Интернасьоналом"

ТАСС, 26 ноября. Футбольные матчи аргентинской команды "Бока Хуниорс" в рамках 1/8 финала Кубка Либертадорес против бразильского "Интернасьонала" перенесены на неделю из-за смерти Диего Марадоны. Об этом сообшает пресс-служба Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

"Бока Хуниорс" должна была сыграть первый матч с "Интернасьоналом" 26 ноября. Игра состоится 3 декабря. Ответная встреча 1/8 финала Кубка Либертадорес пройдет 10 декабря.

Бывший игрок и тренер сборной Аргентины по футболу Марадона скончался в возрасте 60 лет в среду. Он провел за "Боку Хуниорс" 70 матчей в периоды с 1981 по 1982 и с 1995 по 1997 год и забил 35 голов.

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Умер Диего Марадона
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