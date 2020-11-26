На арене ЧЕ-2021 по фигурному катанию открыли госпиталь для больных коронавирусом

ТАСС, 26 ноября. Ледовая арена в Загребе, где пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию, временно стала госпиталем для зараженных коронавирусом. Об этом сообщает газета Jutarnji list.

В настоящее время "Арена-Загреб" рассчитана на 100 больничных коек, но число может быть увеличено до 270.

"Это сделано для пациентов с легкой и средней степенью тяжести. Всем этим пациентам требуется медицинский уход. Всего на арене будет 18 врачей и 55 медсестер. Также имеется реанимационная палата: в случае ухудшения состояния пациентов их могут там интубировать и перевести в одну из загребских больниц", - сказал директор арены Давор Вагич.

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2021 года пройдет в Загребе с 25 по 31 января.