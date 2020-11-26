Умер шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом Михаил Осинцев

ТАСС, 26 ноября. Шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной СССР Михаил Осинцев скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

"Федерация хоккея с мячом России выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного. Это невосполнимая утрата для русского хоккея и всего отечественного спорта. О дате и месте прощания с великим спортсменом будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении федерации.

Осинцев в составе сборной СССР становился чемпионом мира 1957, 1961, 1963, 1965, 1967 и 1969 годов, а также вошел в список лучших игроков сборных СССР и России за 40 лет участия в чемпионатах мира (1998). На клубном уровне он представлял екатеринбургские "Спартак", Окружной дом офицеров, московские ЦСКА, "Динамо" и "Фили". На его счету девять титулов чемпиона СССР (1956, 1958 1960, 1963 1965, 1967, 1969).