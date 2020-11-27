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ATP

СМИ: Кубок АТР 2021 года будет отменен

Турнир проводится среди национальных сборных и является подготовительным к Australian Open

ТАСС, 27 ноября. Розыгрыш Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Австралии в 2021 году не состоится. Об этом сообщает газета The Age.

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Турнир дебютировал в 2020 году. Он проводится среди национальных сборных и является подготовительным для первого турнира сезона серии Большого шлема - Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Победителем Кубка АТР стала сборная Сербии, россияне выбыли в полуфинале.

Также отмечается, что на Открытом чемпионате Австралии игрокам будет разрешено тренироваться во время карантина после прилета в страну. Ранее некоторые игроки выразили несогласие с невозможностью тренироваться после прибытия в страну и планировали отказаться от участия в турнире.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 18 по 31 января.

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АвстралияATP
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