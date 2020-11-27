ВФЛА намерена провести 6 декабря в Сочи чемпионат России по марафону

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) намерена провести в Сочи чемпионат России по марафонскому бегу, несмотря на сложные эпидемиологические условия. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе ВФЛА Алла Глущенко.

"Всероссийская федерация легкой атлетики намерена провести 6 декабря в Олимпийском парке Сочи чемпионат России по марафонскому бегу. Мы активно готовимся к этому соревнованию, несмотря на сложные эпидемиологические условия", - сказала Глущенко.

"Все участники соревнований, будь то спортсмены, тренеры, врачи, представители ВФЛА, должны успешно пройти тестирование на коронавирус не менее чем за 72 часа до старта", - добавила собеседница ТАСС.

По словам Глущенко, в марафонском забеге выступят практически все сильнейшие бегуны, за исключением испытывающих проблемы со здоровьем Искандера Ядгарова и Андрея Леймана. Участники чемпионата России - 2020, который пройдет на трассе "Формулы-1", имеют возможность выполнить квалификационный норматив на Игры в Токио.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.