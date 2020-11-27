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Допинг в спорте

Межпарламентская ассамблея СНГ приняла модельный закон о борьбе с допингом в спорте

В пятницу прошло пленарное заседание организации

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Межпарламентская ассамблея СНГ (МПА СНГ) приняла в пятницу в ходе пленарного заседания модельный закон, в котором прописаны правовые основы деятельности по борьбе с использованием допинга спортсменами.

"Цель представляемого модельного закона - установление правовой основы деятельности по противодействию применению допинга в спорте и обеспечению содействия деятельности национальных антидопинговых организаций государств - членов СНГ в соответствии с требованиями Всемирного антидопингового агентства", - пояснила на заседании член постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, информации, туризму и спорту, зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Ирина Роднина.

По ее словам, в законе установлены "основные принципы деятельности по противодействию применению допинга в спорте", в том числе "уважение государственного суверенитета, приоритет защиты прав человека и гражданина, запрет любых форм дискриминации с соблюдением международных обязательств" в сфере спорта.

Документом определены методы борьбы с использованием допинговых препаратов, полномочия национальных антидопинговых организаций, составы правонарушений и юридическая ответственность в области борьбы с применением допинга в спорте.

Главными направлениями деятельности МПА СНГ являются гармонизация и сближение законодательств всех участников СНГ. Результат этой работы - модельные (типовые) законы и рекомендации, при создании которых учитываются адаптированные к условиям Содружества международные, прежде всего европейские, правовые стандарты. Модельные законы, принятые Ассамблеей, предлагаются странам СНГ как образцы для местного законодательства.

Теги
ДопингРоднина, Ирина Константиновна
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