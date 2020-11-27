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Мэйуэзер вновь стал рекордсменом по числу побед без поражений за всю карьеру

В пятницу таец Ваенхонг Менайотин потерпел первое поражение после 54 побед
Флойд Мэйуэзер AP Photo/Isaac Brekken
Описание
Флойд Мэйуэзер
© AP Photo/Isaac Brekken

ТАСС, 27 ноября. Таец Ваенхонг Менайотин проиграл соотечественнику Панье Прадабасри решением судей в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 47,62 кг и уступил рекорд по наибольшему количеству побед в карьере без поражений.

На счету Менайотина до первого поражения в карьере было 54 победы. Вторым среди боксеров, ни разу не уступивших в ходе карьеры, был бывший чемпион мира американец Флойд Мэйуэзер, в активе которого 50 побед. Тем самым, рекорд вернулся к американцу.

Мэйуэзер становился чемпионом мира в пяти весовых категориях и бронзовым призером Олимпийских игр - 1996. Мэйуэзер - владелец промоутерской компании, клиентами которой являются боксеры и бойцы. Он завершил карьеру в 2017 году.

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