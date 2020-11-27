Шведка Сван выиграла спринт на стартовом этапе Кубка мира по лыжным гонкам

ТАСС, 27 ноября. Шведская лыжница Линн Сван стала первой в спринте классическим стилем на стартовом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в финской Руке.

Весь пьедестал почета заняли шведские спортсменки. Сван показала результат 2 минуты 54,34 секунды. Второй стала Майя Далквист (+0,57), третьей - Йонна Сундлин (+0,70). Россиянка Наталья Непряева выбыла из борьбы в полуфинале, ее соотечественницы Татьяна Сорина и Юлия Ступак - в четвертьфинале.

В субботу у женщин пройдет гонка на 10 км классическим стилем. Этап завершится 29 ноября.