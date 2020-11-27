Игры стран СНГ в Казани пройдут в сентябре 2021 года

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Совет по физической культуре и спорту СНГ утвердил сроки проведения Игр стран СНГ, которые пройдут с 4 по 11 сентября 2021 года в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

Заседание совета прошло 26 ноября в формате видеоконференции, участие в мероприятии приняли представители исполнительного комитета и спортивных ведомств государств - участников СНГ. В ходе заседания обсуждались актуальные вопросы спортивного сотрудничества на площадке СНГ.

Также совет по физической культуре и спорту СНГ выбрал председателем органа на 2021 год уполномоченного представителя РФ, статс-секретаря - заместителя министра спорта России Ксению Машкову. Следующее заседание совета пройдет во время Игр стран СНГ в Казани.

Игры стран СНГ должны были пройти в Казани с 20 по 27 августа, но были перенесены в связи с пандемией коронавируса на сентябрь текущего года. Ожидалось, что участие в них примут 3,5 тыс. спортсменов, которые разыграют 230 комплектов медалей. Позднее организаторы решили перенести Игры с 2020 на 2021 год.

Участниками первых в истории Игр стран СНГ станут спортсмены в возрасте от 14 до 23 лет, которые должны побороться за медали в 21 виде программы. Для проведения соревнований в Казани планировалось задействовать 15 спортивных объектов. Церемонии открытия и закрытия должны были пройти в спортивном комплексе "Баскет-холл".