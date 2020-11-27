СБР пытается добиться досрочного повторного теста на коронавирус для Бабикова

МОСКВА, 27 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союз биатлонистов России (СБР) пытается добиться того, чтобы Антон Бабиков досрочно прошел повторный тест на коронавирус. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Валерий Польховский.

У Бабикова обнаружили коронавирус в среду, за три дня до начала этапа Кубка мира в финском Контиолахти. Спортсмен был помещен на карантин, вместе с ним изолировали еще одного биатлониста сборной - Евгения Гараничева, с которым Бабиков делит гостиничный номер. При этом повторный тест спортсменам сдать не дают.

"Согласно финскому законодательству, тест он теперь должен сдать только 1 декабря. Если он окажется отрицательным, то он выйдет. То же самое касается и Евгения, который пока изолирован по 5 декабря", - сказал Польховский.

"Но мы пытаемся провести пораньше тест, поскольку существовала вероятность ошибки. [Президент СБР] Виктор Майгуров сейчас занимается этим вопросом", - подчеркнул главный тренер.

Бабиков в интервью "Матч ТВ" заявил, что у него нет симптомов заболевания.

Первые гонки Кубка мира нового сезона пройдут в субботу.