"Куньлунь" победил "Сибирь" и прервал девятиматчевую серию поражений в КХЛ

ТАСС, 27 ноября. Пекинский "Куньлунь" обыграл новосибирскую "Сибирь" со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Мытищах.
Единственную шайбу на 31-й минуте забросил Лев Стариков.
"Куньлунь" прервал серию из девяти поражений, в предыдущий раз пекинский клуб одержал победу в гостевом матче против петербургского СКА (2:1) 28 октября.
"Куньлунь" занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 15 очков в 29 матчах. "Сибирь" идет восьмой на Востоке, имея в активе 29 очков после 31 встречи.
В следующем матче "Куньлунь" 29 ноября дома встретится с омским "Авангардом", "Сибирь" 1 декабря примет московский "Спартак".
В другом матче игрового дня магнитогорский "Металлург" дома обыграл нижнекамский "Нефтехимик" (6:2), отыгравшись по ходу встречи со счета 1:4.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|31
|15
|2
|4
|1
|3
|6
|94-72
|46
|2
|Авангард
|29
|17
|1
|0
|3
|3
|5
|86-58
|42
|3
|Трактор
|30
|17
|2
|1
|1
|1
|8
|82-58
|42
|4
|Салават Юлаев
|31
|13
|2
|4
|0
|2
|10
|96-85
|40
|5
|Автомобилист
|28
|13
|3
|1
|3
|2
|6
|90-72
|39
|6
|Металлург
|31
|13
|0
|4
|1
|3
|10
|81-74
|38
|7
|Торпедо НН
|29
|8
|2
|3
|1
|3
|12
|81-88
|30
|8
|Сибирь
|31
|12
|1
|0
|3
|0
|15
|81-89
|29
|9
|Амур
|32
|8
|3
|1
|2
|0
|18
|71-97
|26
|10
|Барыс
|26
|6
|3
|1
|2
|3
|11
|56-74
|25
|11
|Нефтехимик
|29
|7
|1
|1
|0
|0
|20
|66-104
|18
|12
|Куньлунь
|29
|6
|0
|0
|1
|2
|20
|64-102
|15