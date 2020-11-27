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КХЛ

"Куньлунь" победил "Сибирь" и прервал девятиматчевую серию поражений в КХЛ

До этого китайский клуб, базирующийся в Мытищах, побеждал в последний раз 28 октября

ТАСС, 27 ноября. Пекинский "Куньлунь" обыграл новосибирскую "Сибирь" со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Мытищах.

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Единственную шайбу на 31-й минуте забросил Лев Стариков.

"Куньлунь" прервал серию из девяти поражений, в предыдущий раз пекинский клуб одержал победу в гостевом матче против петербургского СКА (2:1) 28 октября.

"Куньлунь" занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 15 очков в 29 матчах. "Сибирь" идет восьмой на Востоке, имея в активе 29 очков после 31 встречи.

В следующем матче "Куньлунь" 29 ноября дома встретится с омским "Авангардом", "Сибирь" 1 декабря примет московский "Спартак".

В другом матче игрового дня магнитогорский "Металлург" дома обыграл нижнекамский "Нефтехимик" (6:2), отыгравшись по ходу встречи со счета 1:4.

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс31152413694-7246
2Авангард29171033586-5842
3Трактор30172111882-5842
4Салават Юлаев311324021096-8540
5Автомобилист28133132690-7239
6Металлург311304131081-7438
7Торпедо НН29823131281-8830
8Сибирь311210301581-8929
9Амур32831201871-9726
10Барыс26631231156-7425
11Нефтехимик29711002066-10418
12Куньлунь29600122064-10215

 

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