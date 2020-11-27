"Куньлунь" победил "Сибирь" и прервал девятиматчевую серию поражений в КХЛ

ТАСС, 27 ноября. Пекинский "Куньлунь" обыграл новосибирскую "Сибирь" со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Мытищах.

Единственную шайбу на 31-й минуте забросил Лев Стариков.

"Куньлунь" прервал серию из девяти поражений, в предыдущий раз пекинский клуб одержал победу в гостевом матче против петербургского СКА (2:1) 28 октября.

"Куньлунь" занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 15 очков в 29 матчах. "Сибирь" идет восьмой на Востоке, имея в активе 29 очков после 31 встречи.

В следующем матче "Куньлунь" 29 ноября дома встретится с омским "Авангардом", "Сибирь" 1 декабря примет московский "Спартак".

В другом матче игрового дня магнитогорский "Металлург" дома обыграл нижнекамский "Нефтехимик" (6:2), отыгравшись по ходу встречи со счета 1:4.