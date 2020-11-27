{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Испании

"Барселона" договорилась с футболистами о снижении зарплат

Клуб пошел на такой шаг, чтобы избежать банкротства

ТАСС, 27 ноября. Испанский футбольный клуб "Барселона" достиг договоренности с игроками команды о снижении зарплат. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Стороны достигли принципиальной договоренности об отсрочке на три года в выплатах фиксированных вознаграждений на сумму €122 млн. В этом сезоне заложена ориентировочная цифра в €50 млн. В ближайшие дни соглашение будет официально оформлено.

Ранее радиостанция RAC1 сообщала, что "Барселоне" необходимо разгрузить зарплатную ведомость на €190 млн из-за финансовых проблем в связи с пандемией коронавируса. В противном случае клубу грозило банкротство.

Допинг в спорте
Чемпион Великобритании по скачкам Мёрфи отстранен из-за положительного теста на кокаин
Спортсмен получил дисквалификацию на три месяца
Читать полностью