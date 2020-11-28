Предсезонные матчи НБА пройдут с 12 по 20 декабря

ТАСС, 28 ноября. Предсезонные встречи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) пройдут в период с 12 по 20 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

Первые матчи пройдут рано утром 12 декабря: "Атланта" примет "Орландо", "Детройт" сыграет с "Нью-Йорком" (обе встречи начнутся в 03:00 мск). В тот же день встретятся "Лос-Анджелес Лейкерс и "Лос-Анджелес Клипперс" (06:00 мск). Команды сыграют еще раз 14 декабря (05:30 мск).

Последние подготовительные матчи пройдут 20 декабря: "Орландо" примет "Шарлотт", "Вашингтон" сыграет с "Детройтом" (оба - 03:00 мск), "Мемфис" - с "Атлантой" (04:00 мск).

Новый сезон НБА стартует 22 декабря, в рамках регулярного чемпионата каждая команда проведет 72 игры вместо обычных 82. С 5 по 10 марта запланировано проведение звездного уикенда, в конце которого проходит Матч всех звезд НБА.

Регулярный чемпионат завершится 16 мая 2021 года, после чего между командами, занявшими с седьмого по десятое места в обеих конференциях, состоится розыгрыш мини-турнира за право участия в плей-офф. Седьмая команда конференции сыграет один матч с восьмой командой, девятая - с десятой, победитель пары седьмой - восьмой сразу попадает в плей-офф, проигравший получит второй шанс в матче с победителем пары девятый - десятый. Матчи пройдут с 18 по 21 мая. Плей-офф НБА сезона-2020/21 пройдет с 22 мая по 22 июля.